У россиян могут забрать «лишнюю» пенсию

Стало известно, в каких случаях «лишние» выплаты приходится возвращать государству, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.
По ее словам, в отношении «чернобыльцев» применяется закон, обеспечивающий их правом получать ежемесячно денежные выплаты. Однако речь идет о тех случаях, когда человек постоянно проживает в зонах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы.
От Пенсионного фонда России поступает пособие, размер которого зависит от статуса «чернобыльца» и зоны проживания. В случае, если россиянин переезжает из льготных зон в другие, пребывание в которых не предусматривает получение денежной выплаты согласно закону, то он теряет право на их получение. В результате такая выплата после переезда становится незаконной, и гражданин обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий.
Эксперт отметила, что ПФР вправе не только взыскать сам размер незаконной пенсии, но и проценты от полученной суммы, если будет установлен факт необоснованного обогащения. Это же касается и выплаты по инвалидности третьей (рабочей) группы: россияне могут получать доплату до прожиточного минимум к этой пенсии, но только в случае, если у них нет работы. Выплата теряется при трудоустройстве.