У россиян могут забрать «лишнюю» пенсию

Стало известно, в каких случаях «лишние» выплаты приходится возвращать государству, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову.

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По ее словам, в отношении «чернобыльцев» применяется закон, обеспечивающий их правом получать ежемесячно денежные выплаты. Однако речь идет о тех случаях, когда человек постоянно проживает в зонах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы.

От Пенсионного фонда России поступает пособие, размер которого зависит от статуса «чернобыльца» и зоны проживания. В случае, если россиянин переезжает из льготных зон в другие, пребывание в которых не предусматривает получение денежной выплаты согласно закону, то он теряет право на их получение. В результате такая выплата после переезда становится незаконной, и гражданин обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий.