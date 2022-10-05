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35 минут назад

Аналитик Вавилов заявил, что обменники могут не принять стертые и поврежденные доллары

Газета.Ru

Банки и обменные пункты могут не принять к обмену купюры долларов из-за разного рода повреждений, что создает ряд сложностей. Об этом «Прайм» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Россиянам рассказали о проблемах с продажей старых долларов
Фото: ТАССТАСС

«Поврежденные, потертые или разрисованные купюры, а также купюры определенных годов выпуска могут быть не приняты для обмена», — отметил Вавилов.

По его словам, финансовые организации неохотно берут доллары, выпущенные до 1996 года из-за большого числа фальшивок. То же самое касается 100-долларовых банкнот 2006 года. При сомнениях в подлинности банкноты могут быть отправлены на проверку в Банк России.

Он добавил, что банки могут принять порванные или постиранные доллары, однако пускать их в обратный оборот не имеют права. Кроме того, у каждого кредитного учреждения свои правила работы с ветхими или поврежденными купюрами. То есть в одном месте могут не принять поврежденную купюру, а в другом возьмут без проблем.

4 октября аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов порекомендовал россиянам диверсифицировать вложения в валюты, которые не подвержены инфраструктурным рискам. Он указал, что западные страны могут ввести санкции, которые затруднят торги евро и долларами на бирже. Диверсификация инвестиций, по его словам, оптимальный вариант в текущей ситуации.

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