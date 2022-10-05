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1 час назад

Работник сферы клининга в Москве озвучила размер доходов

Москва24

Ежемесячный доход в сфере клининга составляет около 120 тысяч рублей, рассказала владелица столичного клинингового агентства Анна Никитина.

Работник сферы клининга в Москве озвучила размер доходов
Фото:  m24.ru m24.ru

"На данный момент мой бизнес приносит мне совсем небольшой доход – порядка 120 тысяч рублей в месяц. Миллионов в этой сфере не заработать", – сообщила она в беседе с "Мослентой".

Никитина также поделилась планами увеличить свой доход в 5 раз, однако для этого нужен больший штат сотрудников.

Она также рассказала о расценках на свои услуги, отметив, что сложность работ влияет на цену. Так, поддерживающая уборка однокомнатной квартиры будет стоить 2,5–3 тысячи рублей, в то время как стоимость генуборки в таком же помещении составит 10 тысяч рублей.

Ранее Никитина раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам.

Она пояснила, что многие люди воспринимают эту работу как борьбу с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что на нее идут из-за недостатка образования. Специалист добавила, что для большинства людей престижнее выглядит должность консультанта в магазине, а уборщицы – "это совсем отчаявшиеся люди".

Личный счет,Анна Никитина,
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