Работник сферы клининга в Москве озвучила размер доходов

Ежемесячный доход в сфере клининга составляет около 120 тысяч рублей, рассказала владелица столичного клинингового агентства Анна Никитина.

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"На данный момент мой бизнес приносит мне совсем небольшой доход – порядка 120 тысяч рублей в месяц. Миллионов в этой сфере не заработать", – сообщила она в беседе с "Мослентой".

Никитина также поделилась планами увеличить свой доход в 5 раз, однако для этого нужен больший штат сотрудников.

Она также рассказала о расценках на свои услуги, отметив, что сложность работ влияет на цену. Так, поддерживающая уборка однокомнатной квартиры будет стоить 2,5–3 тысячи рублей, в то время как стоимость генуборки в таком же помещении составит 10 тысяч рублей.

Ранее Никитина раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам.