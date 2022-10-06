Россиян предупредили о высоких рисках сбережений в валюте

«Другой вариант — хранить эти валюты на банковских депозитах, и тогда, в крайнем случае, вам так же вернут эти средства в рублях по курсу. Плюс, всегда есть вариант купить наличную валюту. Отдельный вопрос — что с ней делать. Ее надо хранить либо дома, где вы подвергаетесь риску банального ограбления или кражи, либо в банковской ячейке, которую нужно оплачивать», — предупредил собеседник «Ленты.ру».