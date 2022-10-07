ЕС назвал способ разморозить зависшие активы россиян

У российских инвесторов появился шанс разморозить свои активы, чтобы завершить контракты и соглашения. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия, следует из информации, появившейся в официальном журнале Евросоюза.

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Однако требуется наличие соответствующих разрешений от компетентных органов страны-члена ЕС. Речь идет о регуляторах и министерствах финансов. Российский депозитарий для завершения операций, которые были заключены до 3 июня, может получить средства и экономические ресурсы на «целесообразных» условиях.

В документе отмечается необходимость проведения иностранным контрагентом всех операций с российским депозитарием до 7 января 2023 года.

Сообщается, что государству-члену ЕС необходимо осведомлять другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, «предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения».