ЕС назвал способ разморозить зависшие активы россиян

У российских инвесторов появился шанс разморозить свои активы, чтобы завершить контракты и соглашения. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия, следует из информации, появившейся в официальном журнале Евросоюза.
Однако требуется наличие соответствующих разрешений от компетентных органов страны-члена ЕС. Речь идет о регуляторах и министерствах финансов. Российский депозитарий для завершения операций, которые были заключены до 3 июня, может получить средства и экономические ресурсы на «целесообразных» условиях.
В документе отмечается необходимость проведения иностранным контрагентом всех операций с российским депозитарием до 7 января 2023 года.
Сообщается, что государству-члену ЕС необходимо осведомлять другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, «предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения».
Ранее «Известия», ссылаясь на Еврокомиссию, сообщили, что на 30 сентября суммарная сумма заблокированных Евросоюзом активов россиян по состоянию достигает €16,5 млрд. Также сообщалось, что ЕС собирается конфисковать и передать Киеву данные средства.