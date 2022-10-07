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19 минут назад

ЕС позволил разморозить активы россиян

Лера Букина

У российских инвесторов появился шанс разморозить свои активы, чтобы завершить контракты и соглашения. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия, следует из информации, появившейся в официальном журнале Евросоюза.

ЕС назвал способ разморозить зависшие активы россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако требуется наличие соответствующих разрешений от компетентных органов страны-члена ЕС. Речь идет о регуляторах и министерствах финансов. Российский депозитарий для завершения операций, которые были заключены до 3 июня, может получить средства и экономические ресурсы на «целесообразных» условиях.

В документе отмечается необходимость проведения иностранным контрагентом всех операций с российским депозитарием до 7 января 2023 года.

Сообщается, что государству-члену ЕС необходимо осведомлять другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, «предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения».

Ранее «Известия», ссылаясь на Еврокомиссию, сообщили, что на 30 сентября суммарная сумма заблокированных Евросоюзом активов россиян по состоянию достигает €16,5 млрд. Также сообщалось, что ЕС собирается конфисковать и передать Киеву данные средства.

Личный счет,Еврокомиссия,ЕС,
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