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1 час назад

Россиянам назвали способы использования валюты

Lenta.ruиещё 2

С конца февраля россияне столкнулись с трудностями в обращении валюты — сейчас они могут перевести ее в рубли, открыть валютный вклад или инвестировать в ценные бумаги или стартапы. Такие способы использования валюты назвал экономист Юрий Капышек в беседе с «Главным региональным».

Россиянам назвали способы использования валюты
Фото: ТАССТАСС

«Нужно перевести деньги в рубли и инвестировать или в ценные бумаги, или в стартапы. Тем более предложений от банков, которые работают в данном направлении и сами финансируют разработки, достаточно много», — заявил Каптышек.

Вторым верным способом сохранить средства, по заверению эксперта, открыть валютный вклад в банке.

«Процент маленький. Но хотя бы можно будет сохранить деньги», — отметил специалист.

6 октября аналитик Исаков рекомендовал россиянам снижать долю валюты в сбережениях. Существуют и альтернативные валюты, которые могут стать одним из инструментов хранения сбережений. В первую очередь это, как считает Исаков, юань, который наиболее интересен по соображениям ликвидности.

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