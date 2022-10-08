Россиянам назвали способы использования валюты

С конца февраля россияне столкнулись с трудностями в обращении валюты — сейчас они могут перевести ее в рубли, открыть валютный вклад или инвестировать в ценные бумаги или стартапы. Такие способы использования валюты назвал экономист Юрий Капышек в беседе с «Главным региональным».