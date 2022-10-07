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41 минуту назад

Испанский банк Santander перестал обслуживать российские карты UnionPay

Газета.Ru

Один из крупнейших банков Испании Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Испанский Santander перестал обслуживать российские карты UnionPay
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, решение было принято в рамках общей санкционной политики банка в отношении России.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — сообщили в пресс-службе организации.

Сотрудник пресс-службы добавил, что решение было принято недавно, но оно уже исполняется по всей стране.

Ранее сообщалось, что банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, которыми в последнее время стали чаще пользоваться россияне. В последние недели россияне «опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считаные часы» и банки не успевали пополнять аппараты наличными.

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