Россиянам предложили открыть карты дистанционно в одной стране

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности Шри-Ланки открывать россиянам международные банковские карты дистанционным способом.

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Кроме того, власти островного государства обсуждают внедрение платежной системы «Мир».

В посольстве Шри-Ланки в РФ отметили, что возможность оформлять удаленно банковские карты платежных систем появится через один-два месяца. Речь идет о картах Visa и Mastercard. Доступ появится в People's Bank Sri Lanka.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На решение повлияла спецоперация РФ на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также больше не работают с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Ранее в кубинском посольстве в Москве сообщили о планах островного государства внедрить российскую платежную систему «Мир» до конца года.