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24 минуты назад

Россиянам предложили открыть карты дистанционно в одной стране

Лера Букина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности Шри-Ланки открывать россиянам международные банковские карты дистанционным способом.

Россиянам предложили открыть карты дистанционно в одной стране
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, власти островного государства обсуждают внедрение платежной системы «Мир».

В посольстве Шри-Ланки в РФ отметили, что возможность оформлять удаленно банковские карты платежных систем появится через один-два месяца. Речь идет о картах Visa и Mastercard. Доступ появится в People's Bank Sri Lanka.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На решение повлияла спецоперация РФ на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также больше не работают с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Ранее в кубинском посольстве в Москве сообщили о планах островного государства внедрить российскую платежную систему «Мир» до конца года.

Сегодня стало известно, что один из крупнейших испанских банков Santander принял решение больше не обслуживать карты системы UnionPay, которые были выпущены российскими кредитными организациями. В европейских государствах ограничивают обслуживание карт китайской платежной системы.

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