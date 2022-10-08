Россиянам напомнили об оплате имущественного налога

Россиянам необходимо заплатить имущественные налоги за 2021 год до 1 декабря. Расчет налога за квартиру, землю и транспорт делает Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом напомнил управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник в беседе с агентством «Прайм».

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Налог на имущество обязаны заплатить россияне, у которых в распоряжении есть собственность — земля, строения, квартиры, машиноместа. Транспортный налог оплачивают владельцы транспорта. Узнать сумму к оплате можно в личном кабинете сервиса Налог.ру.

«Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога», — подчеркнул Мельник.

При наличии льгот или налогового вычета, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумма будет пересчитана.