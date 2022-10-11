Россиянам рассказали о необходимом запасе на «черный день»

В период экономической нестабильности стоит обратить внимание на накопления. О необходимом запасе средств на «черный день» россиянам рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе агентству «Прайм».

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«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев», — отметила Вашелюк. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, в виде наличных или хранить на накопительных счетах или вкладах с возможностью снятия.

В условиях неопределенности не стоит задумываться об инвестициях в других, более сложных инструментах, посоветовала она. Это стоит делать, когда сформированы сбережения на «черный день». Точную сумму назвать нельзя, но можно рассчитать.

«Например, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей», — подчеркнула специалист. Сверх этой суммы нужно иметь резерв на непредвиденные расходы, например, на медицинские услуги, ремонт техники, автомобиля.

Уточняется, что основную сумму есть смысл размещать на банковских счетах — желательно, разных банков. «Небольшую часть средств можно хранить в виде наличной валюты, в основном в рублях, но при необходимости следует рассмотреть и валюты других стран, в первую очередь это доллары и валюты дружественных стран», — заключила Вашелюк.