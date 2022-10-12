Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

В октябре самой высокооплачиваемой в России стала вакансия разработчика iOS (создание приложений для устройств Apple) в Москве — соискателям предлагают зарплату от 350 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

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Аналитики рассмотрели 108 тысяч вакансий в крупнейших городах России и определили самые привлекательные предложения октября на рынке труда. Наибольшие зарплаты были зафиксированы в отраслях снабжения и ретейла, строительства и производства, финансов, в транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Вакансии в сфере разработки ПО вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. В частности, в Воронеже программист «1С» может претендовать на заработок в 150-160 тысяч рублей, программист «1С» в Краснодаре — 150-200 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — 100-150 тысяч рублей.

В топ-5 также оказались вакансии врачей в Москве, Волгограде и Новосибирске. В столице стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить от 300 тысяч рублей, врачу-консультанту в Новосибирске — до 80 тысяч рублей, стоматологу-пародонтологу в Волгограде — от 75 тысяч рублей.

На одну из самых высоких зарплат в своем городе могут претендовать руководители в сфере управления персоналом в Москве и Челябинске. Так, московская компания предлагает начальнику отдела подбора персонала от 250 тысяч рублей, а HR-директору в Челябинске готовы платить от 150 тысяч рублей. В пятерку лидеров в Воронеже и Екатеринбурге также вошли вакансии руководителей в сфере финансов. Главный бухгалтер в Воронеже может получать от 80 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — от 100 тысяч рублей.