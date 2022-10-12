Минфин счел нерешенным вопрос о повышении НДФЛ для уехавших за рубеж россиян

"Мы будем обсуждать, чтобы тем, кто ранее был российскими налоговыми резидентами, в 2021 году, сохранить уровень ставки до 13-15%, как в начале этого года платили граждане. Этот вопрос будет обсуждаться, пока окончательного решения нет", - заявил Сазанов.