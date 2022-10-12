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1 час назад

Минфин счел нерешенным вопрос о повышении НДФЛ для уехавших за рубеж россиян

Газета.Ru

Окончательного решения по ставке подоходного налога (НДФЛ) для россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, пока нет. В настоящее время данный вопрос обсуждается, приводит слова замминистра финансов России Алексея Сазанова "Интерфакс".

Минфин счел нерешенным вопрос о повышении НДФЛ для уехавших за рубеж россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы будем обсуждать, чтобы тем, кто ранее был российскими налоговыми резидентами, в 2021 году, сохранить уровень ставки до 13-15%, как в начале этого года платили граждане. Этот вопрос будет обсуждаться, пока окончательного решения нет", - заявил Сазанов.

Прийти к конкретным решениям по данному вопросу, скорее всего, удастся к ноябрю-декабрю 2022 года. К тому времени Госдума подробно рассмотрит предложения касательно размера ставки НДФЛ, уточнил он.

"Это будет между первым и вторым чтением законопроекта по основам налоговой политики, это дискуссия ноября-декабря. Пока первое чтение не прошло. Если идти по базовому принципу, то те, кто перестает быть налоговыми резидентами России, будут уплачивать налог по ставке 30%", - заключил Сазанов.

21 сентября глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил освободить граждан, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоящее время текущая система налогообложения в России является антисоциальной, так как для бедных и богатых граждан НДФЛ практически одинаковый.

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