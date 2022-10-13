Россияне бросились скупать тушенку и сахар

За две недели после объявления частичной мобилизации в России резко вырос спрос на сахар и мясные консервы. К такому выводу пришли аналитики компании NielsenIQ, исследование запросил Forbes.

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С 19 сентября по 2 октября продажи сахарного песка и тушенки в денежном выражении увеличились на 70 и 58 процентов соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45 процентов также вырос спрос на рис.

При этом в натуральном выражении продажи ускорились во всех категориях товаров с длительным сроком хранения. Так, после спада продаж на пять процентов с января по октябрь на 24 процента увеличились продажи мясных консервов. Аналогичную ситуацию аналитики зафиксировали в отношении сгущенки (плюс 7 процентов), бобов (плюс 30 процентов). Россияне также бросились скупать бритвы и лезвия, сигареты, рыбные консервы, муку, рассказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

В исследовательской компании NTech, которая работает с крупнейшими производителями и поставщиками товаров повседневного спроса, подтвердили особую заинтересованность россиян консервами. Руководитель отдела аналитики фирмы Дарья Акимова считает, что ажиотаж в основном создают мобилизованные граждане и их семьи, закупающие сухой паек. Кроме того, спрос мог резко вырасти из-за обеспокоенности россиян насчет исчезновения привычных товаров и повышения их стоимости. Однако крупные ритейлеры не заметили всплеска спроса на эти товары.