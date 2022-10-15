Назван способ проверить начисление пенсии

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева допустила, что при начислении пенсии мтогут возникнуть ошибки. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

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Дзгоева назвала способ проверить начисление пенсии и посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), чтобы избежать ошибок. По ее словам, на нем хранится вся необходимая информация о выплатах и правах россиян.