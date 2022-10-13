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53 минуты назад

Россиян предупредили о сокращении пенсионных баллов

Илья Родин

Увеличение до 1,917 млн рублей предельной величины базы для начисления страховых взносов спровоцирует уменьшение пенсионных прав у части граждан РФ, предупредил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Об этом пишет «Российская газета».

Россиян предупредили о сокращении пенсионных баллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время база по страховым взносам в ПФР составляет 1,565 млн рублей. В следующем году она вырастет на 22,5%.

Шторгин пояснил, что «применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%».

Аудитор подчеркнул, что аналитики должны будут просчитать необходимость такого подхода, так как даже сейчас 20% работников не в состоянии сформировать необходимый для назначения страховой пенсии по старости минимум в 30 баллов.

Сергей Штогрин,Пенсионный фонд РФ,Счетная палата,
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