Россиян предупредили о сокращении пенсионных баллов

Увеличение до 1,917 млн рублей предельной величины базы для начисления страховых взносов спровоцирует уменьшение пенсионных прав у части граждан РФ, предупредил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время база по страховым взносам в ПФР составляет 1,565 млн рублей. В следующем году она вырастет на 22,5%.

Шторгин пояснил, что «применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%».