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1 час назад

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир" некоторых банков РФ

ТАССиещё 3

Банк "Компаньон", один из коммерческих банков Киргизии, приостановил обслуживание карт системы "Мир", выпущенных некоторым российскими банками, включая Сбербанк. Об этом говорится в размещенном в пятницу на официальном сайте банка сообщении.

Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Фото: ТАССТАСС

"В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" нижеперечисленных банков Российской Федерации приостановлено", - говорится в сообщении.

В этот список включен 21 банк РФ, в том числе Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, АБ "Россия", Внешэкономбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Банк Москвы и Альфа-банк.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.

Сроки возобновления проведения операций с картами "Мир" не указываются.

В Киргизии в настоящее время действуют несколько десятков коммерческих банков. До сих пор никаких проблем с обслуживанием карт "Мир" в республике не отмечалось.

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