Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Банк "Компаньон", один из коммерческих банков Киргизии, приостановил обслуживание карт системы "Мир", выпущенных некоторым российскими банками, включая Сбербанк. Об этом говорится в размещенном в пятницу на официальном сайте банка сообщении.
"В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" нижеперечисленных банков Российской Федерации приостановлено", - говорится в сообщении.
В этот список включен 21 банк РФ, в том числе Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, АБ "Россия", Внешэкономбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Банк Москвы и Альфа-банк.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.
Сроки возобновления проведения операций с картами "Мир" не указываются.
В Киргизии в настоящее время действуют несколько десятков коммерческих банков. До сих пор никаких проблем с обслуживанием карт "Мир" в республике не отмечалось.