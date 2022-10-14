Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Банк "Компаньон", один из коммерческих банков Киргизии, приостановил обслуживание карт системы "Мир", выпущенных некоторым российскими банками, включая Сбербанк . Об этом говорится в размещенном в пятницу на официальном сайте банка сообщении.

"В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" нижеперечисленных банков Российской Федерации приостановлено", - говорится в сообщении.

В Киргизии в настоящее время действуют несколько десятков коммерческих банков. До сих пор никаких проблем с обслуживанием карт "Мир" в республике не отмечалось.