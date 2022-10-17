Цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года

"Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", - сказала она на всероссийской конференции "Фарммедобращение".