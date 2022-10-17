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1 час назад

Росздравнадзор сообщил, что цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года

ТАССиещё 2

Цены на лекарства в России снизились и фактически вернулись к уровню прошлого года, сообщила в понедельник руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", - сказала она на всероссийской конференции "Фарммедобращение".

Самойлова отметила, что система мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет четко отслеживать эту динамику. Она добавила, что в настоящее время такой мониторинг осуществляется в ручном режиме, в ближайшее время планируется перейти на автоматизированный сбор этих данных.

"В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном сегменте, но и в госпитальном сегменте", - добавила она.

Личный счет,Алла Самойлова,Росздравнадзор,
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