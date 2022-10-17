Цены на лекарства в России вернулись к уровню прошлого года

Цены на лекарства в России снизились и фактически вернулись к уровню прошлого года, сообщила в понедельник руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года", - сказала она на всероссийской конференции "Фарммедобращение".
Самойлова отметила, что система мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет четко отслеживать эту динамику. Она добавила, что в настоящее время такой мониторинг осуществляется в ручном режиме, в ближайшее время планируется перейти на автоматизированный сбор этих данных.
"В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном сегменте, но и в госпитальном сегменте", - добавила она.