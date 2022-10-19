Стало известно о риске подорожания газировки в России

Введение в России акциза на газировку сопряжено с риском подорожания продукции и сокращения производства, предупредили в Минсельхозе. Также в министерстве, говоря о последствиях, допустили возможность появления нелегального рынка безалкогольных напитков и сокращение числа производителей, передает РБК.

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Более того, указали в ведомстве, введение акциза может оказаться затруднительным. Дело в том, что сейчас в документах по стандартизации и техрегулированию нет отдельной категории сахаросодержащие напитки, равно как и критериев, по которым можно было бы определить, что к ним относится.

Российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодно, деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом.