Оформить карту Visa и MasterCard зарубежного банка теперь можно через агрегатор

Карты международных платежных систем предлагается оформить через специализированных посредников, но никаких гарантий отсутствия блокировок нет.

Фото: Банки Сегодня Банки Сегодня

На сегодняшний день получить карту иностранного банка без выезда из России практически невозможно. Но недавно в сети появились специализированные агрегаторы, которые предлагают оформить карты платежных систем Visa и MasterCard. Стоимость оформления может достигать 50 тыс. рублей, но спрос несмотря на внушительную сумму остается на уровне 1 тыс. заявок в день.

Видео дня

Известно, что оформление карт иностранных банков предлагается агрегатором ManyMany.Cards, он сотрудничает с посредниками — EasyPay.World, Avo.Cards и Vizatut. Как отметили в самом ManyMany.Cards, подобных аналогов в России еще нет, хотя спрос на карты иностранных банков остается стабильно высоким. В сервисе добавили, что итоговая стоимость выпуска карты зависит от ряда параметров и варьируется от 17 тыс. до 50 тыс. рублей.

При любом сценарии от пользователя требуется внести предоплату. Сам агрегатор выступает в роли посредника, а потому он берет на себя некоторые гарантии — как только клиент получает карту, деньги перечисляются посреднику, который это обеспечил.

На текущий момент получить карту через агрегатор ManyMany.Cards можно от банка из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Несмотря на общедоступность сервиса владельцы не раскрывают названия банков, которые выпускают карты Visa и MasterCard для них. Еще в ManyMany.Cards могут появиться расширенные опции в ближайшем будущем. Сейчас можно оформить карты Visa (Classic, Gold, Platinum, Infinite), MasterCard (Standard, Gold, Platinum, World) и даже карты «Мир».

Выпускаются как мультивалютные карты, так и для использования конкретных валют — доллара, евро, тенге, рубля, белорусский рубля. Агрегатор дополнительно предлагает оформить иностранную сим-карту. Сроки выпуска банковских карт может быть срочным (до 7 дней) или стандартным (от 14 до 21 дня). Утверждается, что для получения карты не нужна доверенность, а все они легко подключаются к Apple Pay и Google Pay.