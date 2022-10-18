Для россиян начали смягчать условия хранения валюты на счетах

Полностью отменят комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции». Еще два брокера значительно смягчили условия хранения валюты на счетах. Так, «БКС Мир инвестиций» поднял лимит валютных остатков на брокерских счетах, не облагающийся комиссией, с одной до 10 тысяч долларов (для долларов, евро и фунтов стерлингов). Лимит бесплатного хранения повысил и «Финам» — с одной до пяти тысяч условных единиц.