Средний размер потребкредита вырос на 7,1%

Средний размер выданных потребительских кредитов после падения в марте - апреле 2022 года растет уже пятый месяц подряд - в сентябре он составил 289,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1% (в августе 2022 года - 270,5 тыс. руб.). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом относительно аналогичного периода 2021 года средний чек потребкредита в сентябре увеличился на 7,3% (в сентябре 2021 г. - 270,1 тыс. руб.), а по сравнению с февралем 2022 года (262,5 тыс. руб.) показатель стал больше на 10,4%.
Согласно данным бюро, в сентябре 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитов данного типа) зафиксирован в Москве (556,9 тыс. руб.), Московской области (415,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (398,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (387,2 тыс. руб.) и Хабаровском крае (333,6 тыс. руб.).
По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре текущего года средний чек потребкредита вырос почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Приморский (+16%) и Хабаровский (+13,8%) края, Свердловская (+11,6%) и Омская (+9,9%) области, а также Москва (+9,4%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний чек потребкредита, напротив, снизился, оказался Ханты-Мансийский автономный округ (-5,7%).
"После серьезного падения в марте - апреле 2022 года средний чек потребкредита не только восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года, но и превысил их. Это произошло на фоне существенного роста выдачи в последние месяцы, что объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим уменьшением стоимости заемных средств. Также стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.