Средний размер потребкредита вырос на 7,1%

"После серьезного падения в марте - апреле 2022 года средний чек потребкредита не только восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года, но и превысил их. Это произошло на фоне существенного роста выдачи в последние месяцы, что объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим уменьшением стоимости заемных средств. Также стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.