Беглов одобрил повышение зарплат чиновникам

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко рассказал, что Александр Беглов одобрил повышение зарплат городским чиновникам на 8%. По его словам, бюджет позволяет это сделать.

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«Пока бюджет позволяет и есть воля правительства города, [можно] улучшать оплату труда госслужащих», — отметил он.

СМИ ранее обращали внимание на то, что рост зарплат стал возможен благодаря сокращению финансирования ряда ключевых отраслей города. Среди них — ремонт соцобъектов, расходы на медицину, спорт и другие.