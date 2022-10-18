Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Беглов одобрил повышение зарплат чиновникам на 8%

Обзор газет

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко рассказал, что Александр Беглов одобрил повышение зарплат городским чиновникам на 8%. По его словам, бюджет позволяет это сделать.

Беглов одобрил повышение зарплат чиновникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока бюджет позволяет и есть воля правительства города, [можно] улучшать оплату труда госслужащих», — отметил он.

СМИ ранее обращали внимание на то, что рост зарплат стал возможен благодаря сокращению финансирования ряда ключевых отраслей города. Среди них — ремонт соцобъектов, расходы на медицину, спорт и другие.

По информации журналистов, расходы на содержание городской администрации и депутатов увеличатся на 840 тыс. рублей. А губернатор Северной столицы поднял себе оклад до 99 тысяч рублей, следует из проекта бюджета на 2023 год.

Личный счет,Константин Сухенко,Александр Беглов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители