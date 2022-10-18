Беглов одобрил повышение зарплат чиновникам

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко рассказал, что Александр Беглов одобрил повышение зарплат городским чиновникам на 8%. По его словам, бюджет позволяет это сделать.
«Пока бюджет позволяет и есть воля правительства города, [можно] улучшать оплату труда госслужащих», — отметил он.
СМИ ранее обращали внимание на то, что рост зарплат стал возможен благодаря сокращению финансирования ряда ключевых отраслей города. Среди них — ремонт соцобъектов, расходы на медицину, спорт и другие.
По информации журналистов, расходы на содержание городской администрации и депутатов увеличатся на 840 тыс. рублей. А губернатор Северной столицы поднял себе оклад до 99 тысяч рублей, следует из проекта бюджета на 2023 год.