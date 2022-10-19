Средства россиян в казахстанских банках утроились

Объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана за год увеличились в 3,5 раза, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

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На 10 октября объем средств российских физических и юридических лиц в казахстанских банках составил 678,2 миллиарда тенге или 88,1 миллиарда рублей по курсу Нацбанка Казахстана на эту дату. В конце июня россияне хранили в банках страны 410,7 миллиарда тенге или 45,1 миллиард рублей. Таким образом, в период с июля по начало октября граждане России принесли в банки соседней страны более 40 миллиардов рублей. При этом в начале года объем средств россиян в казахстанских финансовых учреждениях составлял 145,6 миллиарда тенге или 25,3 миллиарда рублей.

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На российские деньги в банках республики приходится более 2 процентов от совокупного объема вкладов, который составляет 28,2 триллиона тенге или почти 5 триллионов рублей.

По данным МВД Казахстана в страну в период с 21 сентября по 4 октября после объявления в России частичной мобилизации въехали более 200 тысяч россиян, и 147 тысяч выехали обратно. Однако, 18 октября, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщал, что поток пришел к прежнему уровню.

«В сутки 8-9 тысяч россиян прибывают, 10-11 тысяч граждан России выезжают», — заявил он.

Впрочем, резкий рост переводов денежных средств из России зафиксирован не только в Казахстан, но и в Грузию. С начала года россияне перевели в эту страну 1,135 миллиарда долларов (70,8 миллиарда рублей), сообщал Национальный банк Грузии, что в четыре раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.