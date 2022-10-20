Спрос россиян на кредиты резко упал

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и октябре упал на 10-25%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенные финансовые организации, такая тенденция нетипична для осени, поскольку обычно с начала сентября и до конца года количество заявок на займы увеличивается.
Отмечается, что в условиях нестабильной экономической ситуации многие кредитные организации начали повышать ставки по кредитам и ипотеке. Кроме того, на падение может влиять и ужесточение банками риск-политики.
Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что снижение спроса может быть связано с оттоком доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября и начале октября. Финансовый эксперт Алексей Кричевский высказал мнение, что возможности получения займов снизились из-за уменьшения реальных располагаемых доходов россиян.
Менеджер продукта «Кредитование» финансового маркетплейса «Сравни» Алена Андреева считает, что снижение интереса к кредитам со стороны граждан — вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита.