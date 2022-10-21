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1 час назад

ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул мобилизованными

Елена Прошина

Центробанк России разъяснил порядок оформления мобилизованными и другими участниками спецоперации РФ на Украине кредитных каникул. ЦБ описал необходимые условия у себя в Telegram-канале.

ЦБ разъяснил условия кредитных каникул для мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

В Банке России отметили, что подать заявление на кредитные каникулы могут не только сами военнослужащие, но и другие лица по доверенности, в том числе в простой письменной форме, или по выписке из приказов командира части или комиссариата.

Кроме того Центробанк рекомендовал не запрашивать документы, подтверждающие участие в СВО, если есть достаточные косвенные подтверждения. Например, к ним относится поступление на счет заемщика денежного довольствия военнослужащего.

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«То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО», — подчеркивается в сообщении.

Также в ЦБ уточнили, что женам военнослужащих достаточно предоставить банку для оформления каникул свидетельство о заключении брака, а иждивенцам — соответствующий акт органа опеки или решение суда.

Личный счет,Банк России,
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