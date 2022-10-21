ЦБ разъяснил условия кредитных каникул для мобилизованных

Центробанк России разъяснил порядок оформления мобилизованными и другими участниками спецоперации РФ на Украине кредитных каникул. ЦБ описал необходимые условия у себя в Telegram-канале.

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В Банке России отметили, что подать заявление на кредитные каникулы могут не только сами военнослужащие, но и другие лица по доверенности, в том числе в простой письменной форме, или по выписке из приказов командира части или комиссариата.

Кроме того Центробанк рекомендовал не запрашивать документы, подтверждающие участие в СВО, если есть достаточные косвенные подтверждения. Например, к ним относится поступление на счет заемщика денежного довольствия военнослужащего.

«То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО», — подчеркивается в сообщении.