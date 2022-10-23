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13 минут назад

Программу льготного автокредитования расширят на пенсионеров и военных в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 3

В этом году действие программы льготного автокредитования будет расширено на пенсионеров, военных и работников правоохранительных органов. Об этом в воскресенье, 23 октября, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Две категории россиян получат льготные автокредиты
Фото: ТАССТАСС

— Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены, — сказал он.

Расширение действия программы связано с совершенствованием форматов поддержки российского автопрома. На данный момент специалисты заняты подготовкой окончательного предложения. Реализация инициативы будет осуществлена в рамках текущего бюджета и ранее принятых объемов, передает ТАСС.

В сентябре Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассчитывает продлить на 2023 год программы стимулирования спроса на российские автомобили: в частности, льготное автокредитование и лизинг. По его словам, ведомство планирует продолжать стимулировать спрос на автомобили, произведенные в России.

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Программа льготного автокредитования доступна семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачам и учителям, а также участникам программы «Первый автомобиль». Кроме того, она распространяется и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.

Личный счет,Денис Мантуров,Минпромторг,
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