Покинувшие страну россияне могут лишиться права на налоговый вычет

Уехавшие после 21 сентября за границу россияне могут лишиться права на налоговый вычет. Об этом рассказала РИА Недвижимость руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова.
«Граждане РФ, которые покинули страну в феврале—марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится», — рассказала Родионова. Она отметила, те, кто покинул территорию РФ после 21 сентября и не планирует вернуться, станут нерезидентами в следующем году.
По ее словам, утрата статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных, перечислила юрист. В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.