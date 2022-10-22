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2 часа назад

Юрист: уехавшие за границу россияне на фоне мобилизации лишатся права на налоговый вычет

Ura.Ruиещё 3

Уехавшие после 21 сентября за границу россияне могут лишиться права на налоговый вычет. Об этом рассказала РИА Недвижимость руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова.

Покинувшие страну россияне могут лишиться права на налоговый вычет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Граждане РФ, которые покинули страну в феврале—марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится», — рассказала Родионова. Она отметила, те, кто покинул территорию РФ после 21 сентября и не планирует вернуться, станут нерезидентами в следующем году.

По ее словам, утрата статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных, перечислила юрист. В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Некоторые граждане после этого начали покидать территорию РФ.

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