Покинувшие страну россияне могут лишиться права на налоговый вычет

«Граждане РФ, которые покинули страну в феврале—марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится», — рассказала Родионова. Она отметила, те, кто покинул территорию РФ после 21 сентября и не планирует вернуться, станут нерезидентами в следующем году.