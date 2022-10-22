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1 час назад

Банки заявили о проблемах при проверке заявок от мобилизованных

Елена Прошина

Российские кредитные организации столкнулись со значительными трудностями при проверке клиентов, желающих получить кредитные каникулы в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет РБК.

Банки заявили о проблемах при проверке заявок от мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Ассоциация банков России направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Представители ассоциации подчеркнули, что в настоящее время в кредитных организациях сложилась различная практика приема и верификации заявлений от клиентов.

Большая часть финансовых учреждений верит заемщикам, которые заявляют, что им положена отсрочка платежей. Вместе с тем, проверка заявлений серьезно осложняется тем, что в Минобороны не предоставляют точные ответы по конкретным лицам.

В результате, банкам приходится направлять сотрудников в военкоматы со списками желающих получить каникулы.

В ассоциации пояснили, что механизм проверки заработает только с 23 ноября 2022 года.

Личный счет,Анатолий Аксаков,Госдума,
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