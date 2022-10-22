Банки заявили о проблемах при проверке заявок от мобилизованных

Российские кредитные организации столкнулись со значительными трудностями при проверке клиентов, желающих получить кредитные каникулы в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что Ассоциация банков России направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
Представители ассоциации подчеркнули, что в настоящее время в кредитных организациях сложилась различная практика приема и верификации заявлений от клиентов.
Большая часть финансовых учреждений верит заемщикам, которые заявляют, что им положена отсрочка платежей. Вместе с тем, проверка заявлений серьезно осложняется тем, что в Минобороны не предоставляют точные ответы по конкретным лицам.
В результате, банкам приходится направлять сотрудников в военкоматы со списками желающих получить каникулы.
В ассоциации пояснили, что механизм проверки заработает только с 23 ноября 2022 года.