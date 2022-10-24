В Подмосковье введут универсальное пособие на детей с 2023 года

В Московской области введут универсальное пособие на детей с 2023 года.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.

Пособие объединит выплаты беременным, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Подать заявление на получение средств можно будет через госуслуги. Выплата рассчитана на семьи с низкими доходами с учётом имущества.

«Размер нового пособия составит 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребёнка — это от 7,5 до 14 тыс. рублей», — уточнила Болатаева.