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57 минут назад

В Подмосковье введут универсальное пособие на детей с 2023 года

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В Московской области введут универсальное пособие на детей с 2023 года.

В Подмосковье введут универсальное пособие на детей с 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.

Пособие объединит выплаты беременным, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Подать заявление на получение средств можно будет через госуслуги. Выплата рассчитана на семьи с низкими доходами с учётом имущества.

«Размер нового пособия составит 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребёнка — это от 7,5 до 14 тыс. рублей», — уточнила Болатаева.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии 63 студенческие семьи получили по 100 тыс. рублей.

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