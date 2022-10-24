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1 час назад

В России перестанут работать карты связанного с IKEA «Икано банка»

Лера Букина

В России больше нельзя будет пользоваться банковскими картами «Икано банка», который был основан на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). Прекращение работы ожидается 26 декабря текущего года, сообщила кредитная организация.

Клиентов банка в РФ предупредили о прекращении действия карт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При наличии задолженности предусмотрена возможность ее погасить до 15.11.22. Также можно воспользоваться предложением партнера АО «Кредит Европа банк» по рефинансированию, указал банк.

Он также проинформировал о передаче прав требования по договору новому кредитору до 15 декабря 2022 года.

«Икано банк» создали для того, чтобы развивать розничные проекты. По большей части это касалось потребительского кредитования в магазинах IKEA и в торговых центрах «Мега» на территории России.

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Банк находится на 223-й строчке по объему активов в РФ.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что иностранные клиенты российского «Ситибанка» начали получать уведомления о процессе сворачивания корпоративного бизнеса в РФ.

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