Клиентов банка в РФ предупредили о прекращении действия карт

В России больше нельзя будет пользоваться банковскими картами «Икано банка», который был основан на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). Прекращение работы ожидается 26 декабря текущего года, сообщила кредитная организация.

При наличии задолженности предусмотрена возможность ее погасить до 15.11.22. Также можно воспользоваться предложением партнера АО «Кредит Европа банк» по рефинансированию, указал банк.

Он также проинформировал о передаче прав требования по договору новому кредитору до 15 декабря 2022 года.

«Икано банк» создали для того, чтобы развивать розничные проекты. По большей части это касалось потребительского кредитования в магазинах IKEA и в торговых центрах «Мега» на территории России.

Банк находится на 223-й строчке по объему активов в РФ.