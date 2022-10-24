Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков РФ выросла до 6,79%

Банк России опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, согласно которым средняя максимальная ставка по вкладам десяти самых крупных банков в России повысилась до 6,79% годовых.

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В список банков попали ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Кредитные организации в России устанавливают ставку по вкладам исходя из средней максимальной процентной ставки. Её рассчитывает Центробанк.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всё время измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года. Тогда он составлял 20,51%. Самое низкое значение было зафиксировано в первой декаде октября 2020 года – 4,33%.