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55 минут назад

Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков РФ выросла до 6,79%

Елена Прошина

Банк России опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, согласно которым средняя максимальная ставка по вкладам десяти самых крупных банков в России повысилась до 6,79% годовых.

Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков РФ выросла до 6,79%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список банков попали ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Кредитные организации в России устанавливают ставку по вкладам исходя из средней максимальной процентной ставки. Её рассчитывает Центробанк.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всё время измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года. Тогда он составлял 20,51%. Самое низкое значение было зафиксировано в первой декаде октября 2020 года – 4,33%.

Ранее стало известно, что выдача микрозаймов в России снизилась после четырех месяцев роста.

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