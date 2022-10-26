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1 час назад

Озвучено, чего ждать всем уволившимся пенсионерам

Deita.ruиещё 4

Российским пенсионерам полагается автоматическая доплата к пенсии за предыдущие три месяца после увольнения.

Чего ждать всем уволившимся пенсионерам
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом пожилым россиянам рассказали представители Пенсионного фонда страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Как объяснили специалисты, после того, как пенсионер уходит на заслуженный отдых, после этого ему три первых месяца платят пенсию без учёта инфляции. Когда они проходят, то следующая социальная выплата уже будет получена им с учётом пропущенных индексаций за весь этот период.

Таким образом, как рассказали в ПФР, перерасчёт пенсии уволившихся пенсионеров происходит уже через три месяца после их увольнения. Работающие же пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированные выплаты к ней без учёта проводимых индексаций.

Когда пенсионер прекращает свою трудовую деятельность, то он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех повышений. Ранее стало известно о том, что пенсионеры могут обменять положенные им льготы на их денежных эквивалент.

Ранее стало известно, кому повысят пенсию с 1 ноября.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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