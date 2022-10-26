Чего ждать всем уволившимся пенсионерам

Российским пенсионерам полагается автоматическая доплата к пенсии за предыдущие три месяца после увольнения.

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Об этом пожилым россиянам рассказали представители Пенсионного фонда страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Как объяснили специалисты, после того, как пенсионер уходит на заслуженный отдых, после этого ему три первых месяца платят пенсию без учёта инфляции. Когда они проходят, то следующая социальная выплата уже будет получена им с учётом пропущенных индексаций за весь этот период.

Таким образом, как рассказали в ПФР, перерасчёт пенсии уволившихся пенсионеров происходит уже через три месяца после их увольнения. Работающие же пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированные выплаты к ней без учёта проводимых индексаций.

Когда пенсионер прекращает свою трудовую деятельность, то он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех повышений. Ранее стало известно о том, что пенсионеры могут обменять положенные им льготы на их денежных эквивалент.