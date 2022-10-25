Треть россиян хотели бы застраховать здоровье на время погашения кредита

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование жизни выяснили, как россияне относятся к страхованию жизни и здоровья при оформлении кредита. Опрос проводился среди жителей российских городов.

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Каждый второй респондент ответил, что хотя бы раз выплачивал потребительский кредит. Половина заёмщиков уверены в своих силах, треть — боятся влезть в долги. Ещё 14% опасаются увольнения и снижения дохода, а 3% переживают, что не смогут погасить кредит по состоянию здоровья.

Застраховать своё здоровье считают необходимым 33% опрошенных. 29% задумывались о страховании жизни, 11% хотели бы застраховаться от потери работы, а 3% — только от снижения оклада. Оставшиеся 24% хотят защититься сразу от всех вышеперечисленных рисков.

Ирина Корсакова, исполнительный директор СберСтрахования жизни: «Всё больше россиян задумываются о страховке, когда берут кредит. Ведь полис — это надёжная подушка безопасности, которая поможет сохранить привычный образ жизни на случай наступления неблагоприятных событий. СберСтрахование жизни поддерживает своих клиентов, предлагая выгодные и интуитивно понятные условия кредитного страхования».