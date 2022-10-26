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54 минуты назад

Россиянам стали реже выдавать микрозаймы из-за частичной мобилизации

Ura.Ru

Выдача микрозаймов в России в сентябре сократилась на 5,8%, спрос в этой сфере упал впервые за последние четыре месяца. Такое финансовое поведение граждан объясняется новостной повесткой в стране, об этом сообщают «Известия».

Россиянам стали реже выдавать микрозаймы из-за частичной мобилизации
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RUАнастасия Яковлева © URA.RU

«В сентябре 2022 года количество выданных микрозаймов, или займов „до зарплаты“ (до 30 тыс. рублей), составило 2,59 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 5,8%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ)», — пишет газета «Известия».

Как сообщает газета, ссылаясь на аналитиков, на финансовое поведение во многом повлияла политическая ситуация в стране, а потребительское кредитование и микрозаймы — это сферы, которые быстрее реагируют на такие изменения. «Частичная мобилизация нашла свое отражение в сентябрьских показателях и точно скажется на октябрьских», — поделилась мнением старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Ранее Центробанк разъяснил порядок предоставления кредитных каникул мобилизованным. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте Банка России.

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