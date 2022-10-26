Россиянам рассказали об особых выплатах на юбилей

Российские долгожители могут получить на свой день рождения от государства дополнительные денежные выплаты. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Однако происходит подобное далеко не во всех регионах страны.

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Эксперт отметила, что такого рода «подарки» делаются, например, в Москве по достижении жителем возраста 100 и 101 года. В этой связи причитается единовременная выплата в размере 28 692 рубля и 17 216 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге на 90-летний юбилей власти города назначают выплату в размере 15 000 рублей, на 95 лет — 20 000, на 100 лет — 25 000 рублей.

Кроме того, на денежное поздравление могут рассчитывать работники сельскохозяйственного сектора, отработавшие в отрасли 30 лет.

Лебединская отметила, что Россия находится на 17 месте по количеству долгожителей на 1000 человек населения. По ее словам, это «совсем не плохой результат».