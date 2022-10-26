Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
45 минут назад

Стало известно, когда россияне могут получить особые выплаты на юбилей

News.ru

Российские долгожители могут получить на свой день рождения от государства дополнительные денежные выплаты. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Однако происходит подобное далеко не во всех регионах страны.

Россиянам рассказали об особых выплатах на юбилей
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметила, что такого рода «подарки» делаются, например, в Москве по достижении жителем возраста 100 и 101 года. В этой связи причитается единовременная выплата в размере 28 692 рубля и 17 216 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге на 90-летний юбилей власти города назначают выплату в размере 15 000 рублей, на 95 лет — 20 000, на 100 лет — 25 000 рублей.

Стало известно, сколько в России жителей 100 лет и старше

Кроме того, на денежное поздравление могут рассчитывать работники сельскохозяйственного сектора, отработавшие в отрасли 30 лет.

Лебединская отметила, что Россия находится на 17 месте по количеству долгожителей на 1000 человек населения. По ее словам, это «совсем не плохой результат».

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об универсальном пособии для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных. Пособие объединит сразу несколько мер соцподдержки, включая региональные.

Личный счет,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители