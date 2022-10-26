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22 минуты назад

Кабмин спрогнозировал рост зарплат россиян

Елена Прошина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что, согласно прогнозу министерства экономического развития, среднемесячная зарплата в России вырастет более чем на 11,5% в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кабмин спрогнозировал рост зарплат россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», – заявил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин также анонсировал прибавку к зарплатам медработников. По его словам, чтобы зарплаты медицинских работников не отставали от среднего показателя по стране и соответствовали уровню, который был определен президентом, правительство направит регионам почти 59 миллиардов рублей на выплаты медработникам.

Личный счет,Михаил Мишустин,Минэкономразвития,
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