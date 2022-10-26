Кабмин спрогнозировал рост зарплат россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что, согласно прогнозу министерства экономического развития , среднемесячная зарплата в России вырастет более чем на 11,5% в течение года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», – заявил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин также анонсировал прибавку к зарплатам медработников. По его словам, чтобы зарплаты медицинских работников не отставали от среднего показателя по стране и соответствовали уровню, который был определен президентом, правительство направит регионам почти 59 миллиардов рублей на выплаты медработникам.