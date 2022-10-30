Часть россиян получит надбавку к пенсии

Часть российских пенсионеров получит двойную надбавку к страховой пенсии с 1 ноября. Фиксированную сумму увеличат гражданам, в октябре отметившим 80-летний юбилей, пишет «Парламентская газета».
На данный момент размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 7220 рублей 74 копейки. В ноябре она вырастет до 14 441 рубля 48 копеек. Еще больше получат пенсионеры, работавшие на Крайнем Севере, и те, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.
Заявлений пенсионерам подавать не надо, перерасчет будет автоматическим.
Ранее сообщалось об индексации пенсий военным пенсионерам в следующем году.