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2 часа назад

Финансист раскрыл секрет быстрого накопления денег

РИА "ФедералПресс"

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос рассказал об эффективных методиках накопления денег.

Финансист раскрыл секрет быстрого накопления денег
Фото: ТАССТАСС

«Самый простой и верный способ накопить существенный капитал – это регулярно откладывать фиксированные суммы», – сказал он.

По словам эксперта, те, кто имеет стабильный доход, могут откладывать от 10 до 30 % от месячного заработка, главное, чтобы сумма была не обременительной.

Таким образом уже через несколько месяцев скопится довольно солидная сумма. Ее один способ – откладывать деньги от незапланированных денежных поступлений, например, от подработки или продажи вещей. В разговоре с агентством «Прайм» Манжос отметил, что правильная «денежная подушка» должна быть кратна доходам в один-три месяца.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие купюры не примут в банке.

Личный счет,Виталий Манжос,Алго Капитал,
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