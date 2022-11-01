Перечень социальных выплат на карты «Мир» увеличили

С 1 ноября увеличится перечень социальных выплат на карты «Мир» на более чем 30 видов, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».
«С 1 ноября расширяется список социальных выплат, которые можно зачислять с помощью номера карты, так называемые прямые выплаты. Это более 30 новых выплат, которые добавляются к достаточно широкому списку», - сказал Комлев.
По его словам, так, среди выплат появятся ежемесячные государственные, социальные, специальные стипендии, компенсация расходов на ЖКХ, финансовая поддержка безработных, компенсация расходов на газификацию жилья и многие другие.
Ранее стало известно, что в гостиницах Турции, обслуживающих россиян, начали принимать карты «Мир». Так, в некоторых отелях подключили российскую систему Sigma. Она принимает нацкарты, а затем отправляет платеж российскому банку за вычетом комиссии.