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1 час назад

Перечень социальных выплат на карты «Мир» увеличили

Елена Прошина

С 1 ноября увеличится перечень социальных выплат на карты «Мир» на более чем 30 видов, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Перечень социальных выплат на карты «Мир» увеличили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 ноября расширяется список социальных выплат, которые можно зачислять с помощью номера карты, так называемые прямые выплаты. Это более 30 новых выплат, которые добавляются к достаточно широкому списку», - сказал Комлев.

По его словам, так, среди выплат появятся ежемесячные государственные, социальные, специальные стипендии, компенсация расходов на ЖКХ, финансовая поддержка безработных, компенсация расходов на газификацию жилья и многие другие.

Ранее стало известно, что в гостиницах Турции, обслуживающих россиян, начали принимать карты «Мир». Так, в некоторых отелях подключили российскую систему Sigma. Она принимает нацкарты, а затем отправляет платеж российскому банку за вычетом комиссии.

Личный счет,Владимир Комлев,
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