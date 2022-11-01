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36 минут назад

По 20 000: россиянам напомнили о единовременном пособии на детей

Алиса Селезнёва

Неработающие родители ребенка или его опекуны могут подать заявление на единовременное пособие в 20 472,77 руб. дистанционно, через новый сервис на «Госуслугах». Об этом на своем сайте напомнило Минцифры.

По 20 000: россиянам напомнили о единовременном пособии на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый сервис был запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом РФ. Он позволяет удаленно подать все необходимые документы для получения выплаты.

«Основное условие – получатель выплаты должен быть неработающим. При этом может учиться на очном отделении в вузе или колледже. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка», - отметили в ведомстве.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на «Госуслугах», выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих» и действовать в соответствии с инструкциями на сайте.

Если каких-то сведений не будет хватать, уведомление об этом придет в личный кабинет и необходимые документы «нужно будет предоставить в территориальное отделение ПФР».

Ранее Минтруд сообщил об увеличении в предстоящем году единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В случае с рождением ребенка с 1 февраля 2023 года выплата будет проиндексирована на 12,4%, с 20472 рублей до 23 011 рублей. Претендовать на такую помощь могут все семьи независимо от доходов.

При этом максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году возрастет с 31 282 рублей до 33 281 рублей, минимальный — с 7 677 рублей до 8 629 рублей.

Личный счет,Минтруд России,Пенсионный фонд РФ,
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