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1 час назад

Ромир: средняя стоимость базовой продовольственной корзины в России составляет 3 823 рубля

Газета.Ruиещё 1

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины в России составляет 3823 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинг Ромир.

Подсчитана средняя стоимость базовой продовольственной корзины в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики отмечают, что расчеты проводились в девяти торговых сетях различных форматов - в магазинах у дома, гипермаркетах и супермаркетах. При этом в корзину вошли основные продовольственные товары, в том числе хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другая продукция повседневного спроса.

Самые высокие цены на продукты были зафиксированы в Санкт-Петербурге. Там средняя стоимость продовольственной корзины составила 4082 рубля. Далее следуют Химки (4 067 рублей), Москва (4 047 рублей), Мытищи (4 010 рублей) и Уфа (3 976 рублей).

Среди магазинов наиболее низкие цены были у торговой сети "Пятерочка" - в среднем 3315 рублей. В "Магните" стоимость корзины оказалась на 7,6% выше и составила 3568 рублей. За ними следует "Дикси" (3670 рублей), а замыкает рейтинг "ВкусВилл" со средней стоимостью базового набора продуктов в 5103 рубля, что на 54% дороже, чем в "Пятерочке".

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества, рейтинг наиболее социально благополучных регионов России возглавляют Ямал, Колыма и Москва.

Личный счет,Дикси,ФоРГО,"Магнит",
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