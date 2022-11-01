В Таиланде заявили о готовности принимать карты «Мир»

Власти Таиланда надеются, что российская платежная система «Мир» в ближнесрочной перспективе заработает в стране, заявил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломат подчеркнул, что в стране в ближайшее время могут начать работу система «Мир» или альтернативные варианты.

По его мнению, это благоприятно скажется на взаимодействии двух стран в области торговли и обмена услугами, а также послужит важной причиной для увеличения туристического потока.

Посол пояснил, что Россия и Таиланд ведут переговоры в рамках проекта Он добавил, что на сроки его реализации повлияли международная повестка и другие факторы.