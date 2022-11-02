В России продлили приостановку выплат по советским вкладам

Совет Федерации одобрил документ, откладывающий до 1 января 2026 года начало действия закона о полной компенсации советских вкладов россиян. Об этом сообщает ТАСС.

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По предыдущему закону, заморозка выплат по вкладам СССР действовала до начала 2025 года.

Компенсацию советских вкладов в России переносят с 2003 года.

Принятый осенью 2022 года закон, как и аналогичные документы для него, откладывает начало действия закона от 1995 года «О базовой стоимости необходимого социального набора» (именно он гарантирует компенсацию вкладов). Закон замораживают из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

По закону 1995 года, вклады должны переводить в целевые долговые обязательства России, но законодательная база, предусматривающая перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не разработана.

Базовая стоимость социального набора должна влиять на размер индексации вкладов, объяснял замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако этот индекс не рассчитывается Росстатом, в законах нет четкого порядка его расчета.

По словам Моисеева, если бы эту величину все же определили, она составила бы примерно 2,5 объема всего федерального бюджета России в год.