Россияне рискуют лишиться пенсии с 1 января

«Запускаемая система СФР может быть и будет удобна гражданам, но на ее отладку потребуется некоторое время, скорее всего, не меньше полугода, при этом есть риск ошибок. И если для системы это может быть просто технической опечаткой, то для человека — ошибкой в начислении стажа и уменьшением выплат. Я бы рекомендовал всем работающим гражданам уже сейчас проверить свои данные в ПФР, иначе не исключено, что ошибки придется исправлять через суд», — приводит слова Александра Инютин издание Life.