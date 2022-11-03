Россияне рискуют лишиться пенсии с 1 января

У россиян могут возникнуть трудности с получением пенсии, если их данные в Пенсионном фонде содержат ошибки. В 2023 году Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ станут одной структурой, и часть работы будет автоматизирована. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин, передает издание Life.
Как говорится в публикации, решение об объединении двух структур было принято на фоне растущих расходов Пенсионного фонда. Теперь выдача справок, выплат и начислений, а также регистрация новых данных будут происходить в автоматизированном режиме.
Инютин рассказал, что новая система будет удобна жителям РФ, но на ее отладку потребуется не меньше полугода, если исключить вероятность обнаружения серьезных ошибок. Он порекомендовал всем работающим гражданам проверить свои данные в ПФР, чтобы избежать уменьшения выплат или неточностей в начислении стажа. В противном случае ошибки придется исправлять через суд.
Эксперт посоветовал запросить в ПФР справки о состоянии индивидуального лицевого счета, о трудовой деятельности и о сформированных пенсионных правах. Это можно сделать онлайн через сайт ПФР. Если информация в справках не будет соответствовать действительности или сведения о каких-либо периодах работы и вовсе отсутствуют, эти данные необходимо уточнить.