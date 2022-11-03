Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
32 минуты назад

Россияне рискуют лишиться пенсии с 1 января

Елена Прошина

У россиян могут возникнуть трудности с получением пенсии, если их данные в Пенсионном фонде содержат ошибки. В 2023 году Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ станут одной структурой, и часть работы будет автоматизирована. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин, передает издание Life.

Россияне рискуют лишиться пенсии с 1 января
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, решение об объединении двух структур было принято на фоне растущих расходов Пенсионного фонда. Теперь выдача справок, выплат и начислений, а также регистрация новых данных будут происходить в автоматизированном режиме.

Инютин рассказал, что новая система будет удобна жителям РФ, но на ее отладку потребуется не меньше полугода, если исключить вероятность обнаружения серьезных ошибок. Он порекомендовал всем работающим гражданам проверить свои данные в ПФР, чтобы избежать уменьшения выплат или неточностей в начислении стажа. В противном случае ошибки придется исправлять через суд.

Эксперт посоветовал запросить в ПФР справки о состоянии индивидуального лицевого счета, о трудовой деятельности и о сформированных пенсионных правах. Это можно сделать онлайн через сайт ПФР. Если информация в справках не будет соответствовать действительности или сведения о каких-либо периодах работы и вовсе отсутствуют, эти данные необходимо уточнить.

В России продлили приостановку выплат по советским вкладам

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители