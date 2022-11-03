Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября стала позиция разработчика С++, на которой кандидату готовы предложить до 370 тыс. руб. в месяц, на втором месте - переводчик с китайского и английского языка с зарплатой 320 тыс. руб., следует из исследования Зарплата.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"В ноябре самой высокооплачиваемой стала вакансия разработчика C++ в компании, которая занимается разработкой и внедрением роботизированных решений и программного обеспечения. Зарплата у сотрудника будет до 370 тыс. рублей, гибкий график, работа в Москве, возможен частично удаленный формат работы", - говорится в результатах исследования.

Переводчику с китайского и английского для работы в Дубае готовы платить до 350 тыс. рублей: компания предоставит сотруднику оплачиваемое жилье со всем оборудованием, а после стажировки местную медицинскую страховку.

Гувернантке для 7-летней девочки в Подмосковье для курирования учебного процесса, взаимодействия с учителями, помощи в выполнении домашнего задания готовы предложить от 300 тыс. руб. и квартиру для проживания.

До 300 тыс. руб. обещают платить тату-мастеру: для этого необходимо портфолио, опыт работы и желание становиться популярным. Такую же зарплату обещают руководителю юридического блока по работе со строительными подразделениями ГК "Стройтэкс", а также DevOps-инженеру в компанию, несущую "в мир кибербезопасность".