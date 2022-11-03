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28 минут назад

В Узбекистане не готовы возобновить обслуживание российских карт "Мир"

Газета.Ruиещё 1

Председатель правления Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что коммерческие банки страны пока не готовы возобновить обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Его слова приводит РИА Новости.

В Узбекистане сделали заявление по работе российских карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Нурмуратова, в настоящее время для коммерческих банков Узбекистана существуют большие риски при работе с картами «Мир».

«Пока речь о возобновлении [работы с картами «Мир»] не стоит», — сказал представитель Центробанка страны.

Единый процессинговый центр Uzcard в Узбекистане с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир». Работа карт приостановлена «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD».

При этом кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают на территории страны в штатном режиме, но работа кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом приостановлена.

Личный счет,Банк России,
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