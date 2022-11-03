ПФР закроют 1 января: как защитить свою пенсию

Со следующего года ожидается объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) в единую структуру. Речь идет о Социальном Фонде России (СФР). Life разбирался, какие моменты стоит учесть россиянам, чтобы не столкнуться с проблемами.

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По словам экспертов, с начала января в стране будет осуществляться сбор данных о будущем пенсионере через личный кабинет на сайте СФР и через Госуслуги. В режиме онлайн можно будет запрашивать справки и выписки. Специалисты МФЦ будут помогать тем, у кого отсутствует доступ к компьютеру.

Эксперты считают, что при всем удобстве отладка системы СФР может занять длительное время - от шести месяцев. Также существует риск появления ошибок в системе.

Для гражданина это может обернуться проблемами в начислении стажа и уменьшением выплат.

Работающим россиянам советуют уже сейчас проверить свои данные в ПФР. Если этого не сделать, ошибки будет необходимо исправлять через суд.

Также граждане могут выполнить два простых действия. Речь идет, в частности, о запросе в ПФР 3 справок: о трудовой деятельности, о состоянии индивидуального лицевого счета и о сформированных пенсионных правах (всё это можно сделать онлайн на сайте ПФР). От гражданина требуется подача заявления об уточнении данных в случае обнаружения неверной информации в справках. Важно незамедлительно внести коррективы в базу данных. Россиянам рекомендуют делать это при личном приеме в офисе ПФР.