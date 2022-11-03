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1 час назад

Выплаты на детей увеличат с 1 января: как их получить?

Алиса Селезнёва

В Госдуму поступил законопроект об увеличении с 1 января прожиточного минимума в России до 14 375 рублей. Это означает и рост пособий на детей. Кому они положены и как их получить, разбирался «Лайф».

Выплаты на детей увеличат с 1 января: как их получить?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Минцифры России совместно с Пенсионным фондом РФ запустили на «Госуслугах» новый сервис, который позволяет удаленно подать все необходимые документы для получения единовременного пособия при рождении ребенка в 20 472,77 руб. Основное условие для выплаты – родители ребенка или опекуны должны быть неработающими. При этом они могут учиться на очном отделении в вузе или колледже. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

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Генеральный директор ООО ЮК «Юристъ» и член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина обратила внимание на то, что размер единовременного пособия может быть увеличен в зависимости от региональных коэффициентов. Например, для работников Крайнего Севера или районов, приравненных к ним.

Сейчас обсуждается проект Федерального закона № 201623-8 «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам», в случае принятия которого, с 1 января 2023 года выплаты будут объединены, заявила изданию юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

«Его планируется выплачивать ежемесячно нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам со сроком беременности шесть и более недель, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)», - пояснила она.

При назначении пособия будет учитываться не только зарплата, но и доход от вкладов и имеющаяся в собственности недвижимость. Если же родители ребенка безработные и претендуют на пособие, им необходимо будет объяснить, по какой причине они не могут трудиться.

«Беременной женщине пособие будет назначаться при ее обращении после наступления срока беременности двенадцать недель и выплачиваться за период начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации до месяца родов или прерывания беременности», - заметила юрист.

Минтруд сообщил ранее об увеличении в предстоящем году единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В случае с рождением ребенка с 1 февраля 2023 года выплата будет проиндексирована на 12,4%, с 20472 рублей до 23 011 рублей. Претендовать на такую помощь могут все семьи независимо от доходов.

Личный счет,Ирина Белова,Минтруд России,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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