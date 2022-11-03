В России выросли ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады октября выросла до 6,84%. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
По данным проведенного ЦБ мониторинга, в первой декаде октября ставка составляла 6,67%, а во второй — 6,79%. Таким образом всего за месяц она выросла на 0,17%, достигнув уровня в 6,84%.
Самый высокий показатель в 2022 году по средней максимальной ставке Банк России зафиксировал в первой декаде марта, когда она составляла 20,51%, а самый низкий в третей декаде сентября — 6,54%.
Напомним, что в список банков, данные которых использует ЦБ для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Совкомбанк и Промсвязьбанк.