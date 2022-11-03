В России выросли ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады октября выросла до 6,84%. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

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По данным проведенного ЦБ мониторинга, в первой декаде октября ставка составляла 6,67%, а во второй — 6,79%. Таким образом всего за месяц она выросла на 0,17%, достигнув уровня в 6,84%.