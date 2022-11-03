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13 минут назад

Банк России зафиксировал рост средней максимальной ставки по рублевым вкладам

Елена Прошина

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам третьей декады октября выросла до 6,84%. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

В России выросли ставки по вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным проведенного ЦБ мониторинга, в первой декаде октября ставка составляла 6,67%, а во второй — 6,79%. Таким образом всего за месяц она выросла на 0,17%, достигнув уровня в 6,84%.

Самый высокий показатель в 2022 году по средней максимальной ставке Банк России зафиксировал в первой декаде марта, когда она составляла 20,51%, а самый низкий в третей декаде сентября — 6,54%.

Напомним, что в список банков, данные которых использует ЦБ для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

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